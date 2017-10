Prima al Teatro Alla Scala: si vendono online i biglietti riservati al Comune per il 7 dicembre

Torna l'iniziativa "La Scala della solidarietà". Parte da lunedì 9 ottobre, la vendita dei biglietti che ogni anno il Teatro alla Scala riserva all’amministrazione cittadina in occasione della Prima del 7 dicembre. Anche quest’anno il Comune ha deciso di rendere disponibili i tagliandi, acquistabili sul sito del Teatro dalle ore 12, per l’opera inaugurale della stagione 2017/2018: ‘Andrea Chénier’ di Umberto Giordano, diretta dal Maestro Riccardo Chailly per la regia di Mario Martone.

Grazie all’iniziativa “La Scala della Solidarietà” dal 2011 sono tanti i cittadini che hanno potuto assistere alla ‘Giovanna d’Arco’ di Verdi, al ‘Fidelio’ di Beethoven, al ‘Don Giovanni’ di Mozart, al ‘Lohengrin’ di Wagner, alla ‘Traviata’ di Verdi e alla ‘Madama Butterfly’ di Giacomo Puccini, contribuendo allo stesso tempo a sostenere progetti di utilità sociale. Per acquistare il proprio biglietto bisogna accedere alla pagina teatroallascala.ticketone.it