Bike night Milano - Lago Maggiore

La Bike Night arriva per la quarta volta a Milano, pronta a intercettare tutta la passione per la bici sempre più crescente in città: si parte da piazza Duca d’Aosta (Stazione Centrale), per poi passare sotto alla Madonnina in piazza Duomo e tuffarsi nella notte milanese passando per i Navigli. Da qui si esce da Milano senza lasciare mai il Naviglio Grande, per arrivare al Ticino fino a Seste Calende.



L’unico modo per vivere Milano in bici di notte e scoprire le meraviglie naturali che la circondano. Una festa della bici e dei ciclisti, finalmente liberi di pedalare insieme, in collaborazione con UpCycle. Vi aspettiamo al villaggio partenza con aree a tema, poi tre ristori lungo il percorso e la colazione in centro ad Arona lungo le sponde del Lago Maggiore.