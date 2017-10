Bill Viola in mostra alla Cripta di San Sepolcro fino al 28 gennaio

Fino al 28 gennaio alla Cripta di San Sepolcro sarà visitabile l'esposizione di Bill Viola, ideale dialogo con Caravaggio.

Tre video creano un legame tra i suggestivi ambienti della Cripta e le tematiche esistenziali indagate da Viola attraverso le sue opere: la nascita, la morte, la resurrezione e la coscienza umana.

La prima creazione dell'artista The Quintet of the Silent (2000) indaga la gamma delle emozioni umane, enfatizzate da un utilizzo drammatico del chiaro-scuro, come nella produzione caravaggesca. Earth Martyr (2014) rappresenta invece la resurrezione come vittoria sullo scorrere del tempo. Mentre la terza creazione The Return (2007) raffigura il sottile confine tra la vita e la morte. Ogni sabato sarà possibile visitare la mostra in notturna (ore 23).