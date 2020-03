Billie Eilish in un emozionante concerto a Milano. Dove acquistare i biglietti

Venerdì 17 luglio, all'interno degli I-Days, al Mind Milano Innovation District arriva Billie Eilish, pronta ad emozionare il pubblico in un mega concerto dal vivo. L'artista californiana suonerà per la prima volta come headliner in un festival.

Il concerto

Quella del 17 luglio sarà l’unica data nel nostro Paese per la millenial che in meno di due anni, concerto dopo concerto, hit dopo hit, ha consolidato una reputazione artistica planetaria, passando dai piccoli club ai grandi palchi in tutto il mondo, conquistando parallelamente la vetta delle classifiche mondiali di vendita e streaming con il suo primo album, "When We All Fall Asleep", "Where Do We Go?", e con singoli divenuti rapidamente inni generazionali, come "Bad Guy", "Bury a Friend", "You should see me in a Crown" e il recente "All The Good Girls Go To Hell".



I numeri parlano: 15 miliardi di ascolti certificati per i suoi brani, oltre 3 miliardi e 700 milioni di visualizzazioni, solo sul suo canale Youtube ufficiale, per i video ipnotici, gotici e claustrofobici da lei stessa ideati per accompagnare le sue canzoni. E 70 milioni di persone che la seguono sui vari social network, dei quali 40 milioni solo su Instagram.

Billie Eilish

Classe 2001, millenial dall’indiscutibile talento artistico e dotata di un naturale carisma da leader, Billie Eilish Pirate Baird O’Connell, californiana di origini irlandesi e scozzesi, scrive, canta e produce canzoni da quando ha solo 11 anni, ispirata dal fratello Finneas, già musicista con la propria band e da sempre suo esclusivo collaboratore. Senza accorgersene diventa un’icona transgenerazionale, capace di parlare ai coetanei che in lei e nella sua autenticità si identificano, come di piacere a generazioni diverse che osservano ammirate la sua rivoluzione pop, il suo modo naturale di rompere le regole, non solo musicali ma anche estetiche ed espressive, di allargare lo stesso concetto di “pop” fino a orizzonti mai immaginati finora, sicuramente non da una teen-ager “fra le più chiacchierate del pianeta” come l’ha definita NME, all’uscita del suo primo album il 29 marzo scorso.

Un mix di voce suadente, sequenze EDM, ritmi spezzati, beat ossessivi, ritornelli cantilenanti, attitudine rock, spirito punk, sincerità assoluta, nessun filtro.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.