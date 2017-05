"Bimbi al Castello": il 4 giugno arte, musica e laboratori

Il 4 giugno, in occasione dell'iniziativa #domenicalmuseo, il Castello Sforzesco ospiterà attività per adulti e bambini, visite guidate, laboratori e appuntamenti musicali e artistici.

Di seguito il programma della giornata:

- ore 10:15-12 visita guidata alle merlate e al Museo delle Arti Decorative, anche per ragazzi dai 10 anni in su (Opera d'arte, tel. 02.45487400, info@operadartemilano.it), 13 euro, 10 euro per under 18 e over 65 anni

- ore 15-16:30 visita guidata alle merlate, anche per ragazzi dai 10 anni in su (Ad Artem, tel. 02.6597728, info@adartem.it, www.adartem.it), 13 euro, 10 euro per under 18 e over 65 anni

- ore 11-12:30 (bambini dai 5 ai 10 anni) caccia al tesoro al Museo degli Strumenti musicali (Le voci della città, tel. 02.39663547, info@levocidellacitta.it), 7 euro

- ore 11-12:30 (bambini dai 6 ai 10 anni) Banchetti di corte, visita animata e laboratorio al Museo delle arti decorative (Ad Artem, tel. 02.6597728, info@adartem.it,www.adartem.it), 8 euro a bambino

- ore 14 -15:30 (bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni) C’era una volta il Castello, visita e laboratorio (Abcittà, prenotazioni online), gratis

- ore 14-18 (bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni) Cantiamo un’opera: Chip and his dog, laboratorio di canto corale e teatro (Associazione Solo Canto – Progetto Opera Lab, tel. 3472121671, laboratorioopera@solocanto.it), gratis (dalle 18.30 spettacolo aperto ai genitori)

- ore 15-16:30 (bambini dai 4 ai 5 anni) Il gioco delle stagioni (Ad Artem, tel. 02.6597728, info@adartem.it, www.adartem.it ), 8 euro

- ore 16 -17:30 (bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni) C’era una volta il Castello visita al Castello e laboratorio a Sforzinda , visita e laboratorio (Abcittà, prenotazioni online), gratis.

Prenotazione obbligatoria per tutte le attività entro il 1° giugno.