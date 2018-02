Torna "Bimbi al Castello": domenica 4 febbraio al Castello Sforzesco giochi e attività

In occasione di #domenicalmuseo, l'iniziativa che apre gratuitamente le strutture espositive in città, il Castello Sforzesco torna a proporre Bimbi al Castello, la giornata di laboratori creativi e attività didattiche per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni.

I giovani partecipanti potranno prendere parte a giochi e filastrocche, ammirare dipinti e sculture, disegnare imitando Leonardo Da Vinci, scoprire la Pietà Rondanini di Michelangelo, dilettarsi come nobili rinascimentali e ascoltre le note provenienti dal Museo degli Strumenti Musicali. Qui il programma completo della manifestazione. L'ingresso ai Musei del Castello sarà gratuito per tutti.