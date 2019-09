Bimbinfiera torna a Milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Manca sempre meno all’attesissimo appuntamento con la più importante fiera italiana dedicata alla famiglia. Sabato 12 e domenica 13 ottobre torna, al Parco Esposizioni di Novegro (MI), Bimbinfiera, la manifestazione organizzata da RCS che si rivolge ai neo genitori, ai loro bambini e a tutte le coppie in dolce attesa. Salute e benessere, sicurezza, gravidanza e parto, gioco, sono solo alcune delle tematiche al centro della 55^ edizione di Bimbinfiera. Verranno approfondite e rese interattive grazie ad un fitto programma di dimostrazioni, incontri, workshop, attività dedicate e alla presenza di oltre 100 espositori in fiera. Torna al Parco Esposizioni di Novegro anche il Fun LAB, area storica di Bimbinfiera ideata per intrattenere la famiglia e resa ancor più divertente dalla compagnia dello staff di Coccole Sonore, la web TV per bambini più vista su YouTube e di tutti i suoi amatissimi personaggi, come Greta e Whiskey il Ragnetto (quello vero!). Il programma del Fun LAB è ricco di attività, a partire dagli spettacoli musicali, i laboratori creativi e l’area gioco. Non potranno mancare le “Famiglie Canterine”, il karaoke delle famiglie, diventato ormai un fenomeno di YouTube con milioni di visualizzazioni. E tanti gadget per tutti i bambini che parteciperanno alle attività! Fa invece il suo debutto a Bimbinfiera Milano un’altra area realizzata in collaborazione con Coccole Sonore: il Food LAB. In questo spazio bambini e genitori potranno divertirsi con i laboratori de “La prova del cuoco in Tour”. Il più noto programma televisivo dedicato alla cucina, in onda tutti i giorni feriali su Rai 1, sarà presente nella sua versione itinerante! Tutti i più piccoli, a partire da quattro anni di età, potranno partecipare ai laboratori a loro dedicati. Tra colori, impasti e decorazioni, sarà una bella occasione per divertirsi e stare insieme. Per gli amanti della corsa e del brivido ci sarà invece la Stroller Race: la corsa di passeggini più pazza del mondo! I genitori si sfideranno in una divertente gara contro il tempo su un percorso ad ostacoli, per dimostrare le loro abilità di guida del passeggino. A rendere ancor più divertente la Stroller Race sarà il commento coinvolgente degli animatori di Bimbinfiera. Per ogni mamma o papà con la passione per le prove a tempo c’è sicuramente un bambino altrettanto intraprendente! L’Area gattonamento è stata studiata appositamente per lui! Potrà sfidarsi, sotto il commento tecnico e divertente degli animatori, in simpatiche gare con gli altri bambini. Non mancheranno ovviamente i momenti di informazione e approfondimento. Verrà allestita un’area conferenza all’interno della quale si alterneranno workshop tenuti da istituzioni ed esperti sui principali temi legati alla sicurezza, alla cura e al benessere dei più piccoli. Così come l’Area Salute, organizzata in ambulatori e messa a disposizione delle famiglie. Specialisti qualificati (pediatra, ostetrica, gastroenterologo, nutrizionista, etc.) forniranno a mamma e papà validi consigli gratuiti su gravidanza, svezzamento, alimentazione e cura quotidiana dei bambini. Alle mamme saranno messe a disposizione inoltre un’Area Nursery, dove poter cambiare in comodità i propri bimbi, e una tranquilla e riservata Area allattamento, dotata di scalda-biberon. Ma non finisce qui. Durante la due giorni i genitori potranno imparare le tecniche di massaggio neonatale. I corsi, della durata di 20 minuti, si terranno ogni mezz’ora durante tutta la giornata. Inoltre, grazie ai 100 espositori presenti, potranno conoscere in anteprima le più importanti novità del settore, i servizi pensati per le giovani famiglie e scoprire offerte dedicate. Lo shopping continua anche nell’Area shop dove i genitori scopriranno promozioni e sconti su prodotti e servizi per la gravidanza e l’infanzia. E tra un giro di shopping e un incontro ci sarà sempre il Baby Ristoro dotato di tavolini e seggioloni dove i genitori potranno dare la pappa e la merenda ai loro bimbi.

