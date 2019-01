Bimboday – Un mondo di gonfiabili

La kermesse riunirà nei quattro padiglioni della fiera oltre 100 strutture gonfiabili di ogni forma e dimensione, incluso il percorso POPZgame del tipo WipeOut / Ninja Warrior, dedicato esclusivamente agli over 14 dove dimostrare forza, coraggio e abilità sarà la prova

Il padiglione C è destinato a tutti i bambini e ragazzi dove scivolare e saltare è il loro principale passatempo tra diverse decine di giochi gonfiabili tutti diversi tra loro.

Il padiglione B è interamente dedicato ai più piccoli (3-5 anni) dove possono trovare giochi gonfiabili come scivoli, saltarelli, combo, active center o play zone adatti a loro.

Il padiglione D è destinato ai più grandi (over 14 anni) dove anche gli adulti possono tornare bambini e mettere alla prova il loro coraggio, abilità e forza nel superare l’intero percorso POPZgame del tipo “Giochi senza frontiere“ indenni.

Il padiglione A è destinato ai vostri momenti di relax e sedersi su uno dei tavoli messi a disposizione per un pic-nic o utilizzare uno dei diversi servizi messi a disposizione dei TrackFood.

L’intero evento si svolge in un luogo al coperto e riscaldato.



Costo dell'evento: Bambino: 15,00€ (Coupon 10,00) Adulto 8,00€ (Coupon 6,00) Famiglie 40,00€ (Coupon 28,00€ due bimbi, mamma e papa) Over 65, 0-2 anni, Bambini con “Difficoltà” GRATIS



trova il tuo coupon

https://bimboday.it/coupon/