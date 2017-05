Binda for children: tre giorni di eventi per aiutare i bambini colpiti dalla malaria in Africa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Un weekend intenso, ricco di iniziative e tutte per aiutare gli orfani del Congo. E' la tre giorni (16-17-18 giugno) al centro sportivo di Cesate della manifestazione organizzata da 'Binda for children', l'associazione di ragazzi di Cesate che da anni aiutano a distanza i bambini di Makoua. Tre giorni di giochi, intrattenimento musicale e una speciale run aperta a tutti, grandi e piccoli: tre giorni di festa in cui tutto il ricavato servirà per sostenere gli 'Amici dei bambini e delle mamme di Makoua' in Congo. Da Cesate sono tante le iniziative benefiche che hanno lo scopo di raccogliere fondi da destinare a questa onlus che fa capo ai Francescani missionari di Milano. Il gruppo di 'Binda for children', infatti, consegna tutto ciò che riesce a raccogliere con feste, gare sportive e spettacoli e il weekend dal 16 al 18 giugno il programma è ricco di occasioni: buon cibo, musica live e intrattenimento per i bambini con gonfiabili e giochi senza frontiere. Ecco cosa prevede il programma 'Love for children 2017': venerdì 16 giugno una serata ricca di musica e spettacolo con DJ set con Danilo DJ dalle 19.00 alle 21.00, a seguire la musica dal vivo con i "The New Asma" e alle 22.00 lo spettacolo di cabaret con "Comic Lab" Special Guest Max Pieriboni. Ci sarà quindi la presentazione dell'Associazione e la chiusura della serata sarà affidata ai "The New Asma". Per tutta la serata saranno a disposizione i gonfiabili per i più piccoli. Sabato 17 giugno si prosegue con i giochi: alle 15.30 c'è il ritrovo per i giochi senza frontiere con inizio alle 16.00. Per tutto il pomeriggio sarà possibile, per i più piccoli, divertirsi a cavalcare i pony, in collaborazione con Associazione GaiaMente di Cesate e arrampicarsi sui gonfiabili. Dalle 17.30 alle 18.30 verrà organizzata la minirun per i più piccoli e, a seguire, la premiazione. La serata inizierà con Muw Marvel's Ultimate Warriors, dalle 18.00 e proseguirà con la musica dal vivo con i "Mosaico". A fine serata ci sarà l'estrazione dei biglietti della lotteria. Grande appuntamento per tutti gli sportivi sarà quello di domenica 18 giugno con la 'Run for children'. La corsa ha 2 percorsi 5 e 10km. La partenza è fissata per le 9.00 e la premiazione alle 10.30. A premiare i vincitori sarà il Sindaco di Cesate Giancarla Marchesi. Per tutta la giornata (fino alle ore 17.00) ci sarà il "Run Village", con la possibilità di pranzare, giocare sui gonfiabili, cavalcare i pony e ascoltare buona musica.