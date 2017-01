Speciale Christmas Party al Bingo Jenner di Milano – Ingresso libero!

E’ aria di festa alla Gaming Hall “Bingo Jenner” di Milano che per il Natale ha organizzato una speciale serata musicale con la partecipazione dei Musicisti in Jeans, un coinvolgente duo che in oltre un decennio, ha sperimentato un nuovo modo di presentare la musica da violino al grande pubblico, arricchendo il loro stile classico con ritmi e arrangiamenti dal folk al blues.

L’evento si terrà il 16 Dicembre alle ore 20:30 e sarà anticipato da un aperitivo organizzato nel tardo pomeriggio. La serata inoltre prevede cena gratuita e simpatici gadget in omaggio, e si concluderà con tipici dolci natalizi e brindisi finale!

Il Bingo Jenner si trova a Milano in Viale Jenner 68, a 300 metri dalla stazione Maciachini, per chi volesse raggiungerlo in metro.

L’ingresso è libero e riservato ai soli maggiorenni.

Il Bingo Jenner, una tra le più importanti Gaming Hall milanesi, è stato completamente rinnovato: si sviluppa su oltre 1000 metri quadrati suddivisi tra area Bingo, area Videolottery ed area Scommesse e si caratterizza per un’offerta che oltre al gioco, punta molto sull’intrattenimento e la ristorazione.

