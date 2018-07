"Birra in Villa" torna con il quinto appuntamento per una serata all'insegna del gusto

Venerdì 13 luglio torna il quinto appuntamento con Birra in Villa, per trascorrere una serata nell'atmosfera unica della Corte Nobile di Villa Arconati-FAR. La Fondazione Augusto Rancilio, in collaborazione con il Birrificio Artigianale "Follia Pura", propone infatti al pubblico la possibilità di godersi il tramonto all'insegna del gusto, cenando con l'accompagnamento di autentica birra artigianale. Gli ospiti potranno accompagnare le 4 birre artigianali del Birrificio "Follia Pura" con diversi primi e secondi.

La serata è ad ingresso libero e il pubblico pagherà solo la consumazione scelta.

Per informazioni: Fondazione Augusto Rancilio 393.8680934 - eventi@villaarconati.it