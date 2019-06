"Birra in villa" a Villa Arconati-FAR: venerdì 14 giugno

Dal 31 maggio al 13 settembre 2019 a Villa Arconati-FAR torna l'appuntamento estivo Birra in villa, organizzato da Fondazione Augusto Rancilio in collaborazione con il Birrificio Artigianale Follia Pura.

Le serate

Focus dell'iniziativa, 13 serate d'estate per godersi dell'ottima birra artigianale all'aperto: nell’atmosfera della Corte Nobile della villa sarà infatti possibile gustare una cena preparata dal Caffè Goldoni con primi piatti, carne alla griglia, patatine fritte e tante sfiziosità dolci e salate, accompagnate dalla birra del Birrificio Artigianale Follia Pura, che produrrà in esclusiva e in serie limitata Sisili per Villa Arconati, la Pils genuina e rinfrescante.

Di seguito il calendario di tutte le date di Birra in Villa 2019: