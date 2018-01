Borsa internazionale del Turismo di Milano 2018: dall'11 al 13 febbraio a Fieramilanocity

BIT, Borsa internazionale del Turismo, torna a Fieramilanocity dall'11 al 13 febbraio 2018.

Con 50mila presenze e circa 2000 espositori nella scorsa edizione, BIT è considerata la principale manifestazione del turismo in Italia. Svariate le provenienze delle aziende partecipanti, che includono tutte le regioni italiane e oltre 100 paesi di tutto il mondo.

Nell'edizione 2018, la manifestazione si presenterà in veste rinnovata, mantenendo però sempre la sua vocazione di leader nell'ambito del turismo. Due le categorie a cui BIT si rivolge: i viaggiatori, che potranno trovare informazioni sulle prossime mete da scegliere; e gli addetti ai lavori, come agenti di viaggi, tour operator, compagnie di trasporto, hotel, fornitori di tecnologia e stampa di settore.

Quattro le aree espositive di BIT 2018: A Bit of Taste, consacrata al turismo enogastronomico e culturale, tra show cooking, degustazioni e incontri; I Love Wedding, deputata ai viaggi di nozze, tra appuntamenti informativi ed eventi; Bit4Job, sulla selezione in ambito turistico; e Be Tech, spazio di incontro tra i principali operatori del mondo tecnologico-digitale.