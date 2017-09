"Black Cult": il 29 settembre al MIC

Venerdì 29 settembre al MIC è in programma Black Cult, la rassegna dedicata al genere"blaxploitation", filone cinematografico anni '70 incentrato sulla cultura pop nera e interpretato, realizzato e rivolto al pubblico afroamericano.

Per l’occasione saranno proiettati, in formato 35mm, Jackie Brown, cult di Quentin Tarantino che omaggia il genere con una protagonista nerae sexy e Super Fly, film del 1972 riconosciuto come icona della "blaxploitation".

Di seguito il programma delle proiezioni.

Venerdì 29 settembre

19 Jackie Brown

Quentin Tarantino, tratto dal romanzo Punch al rum di Elmore Leonard, USA, 1997, 155’. Con Robert De Niro, Pam Grier.

Arrestata per detenzione di droga, Jackie Brown s'accorda con la polizia per mettere nel sacco un trafficante d’armi.



21:45 Super Fly

Gordon Parks, Jr, USA, 1972, 91’, v.o. inglese. Con Ron O’Neal, Carl Lee.

Uno spacciatore di Harlem chiamato Superfly e il suo socio Eddie sono stufi della vita da strada che conducono. Per questo decidono di architettare il colpaccio in grado di sistemarli per sempre.