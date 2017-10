Black e white vs color

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

ATELIER INCISIONE ARTE Via Monte Bianco, 2 - Corbetta (MI) presenta la mostra BLACK & WHITE VS COLOR 29 ottobre - 23 dicembre 2017 Inaugurazione domenica 29 ottobre, dalle ore 11 comunicato stampa, 23.10.17 Negli spazi di Atelier Incisione Arte, sede della storica stamperia d’arte di Giuliano Grittini a Corbetta (Milano), dal 29 ottobre al 23 dicembre si svolge la mostra “BLACK & WHITE VS COLOR” comprendente quattro esposizioni inerenti le nuove collezioni di stampe realizzate da Giuliano Grittini e dai “maestri d’arte” del suo laboratorio, che da decenni affiancano e assistono artisti di rilievo internazionale. Ogni due domeniche alle ore 11 con l’Aperitivo d’artista vengono presentate le serie inedite. La rassegna si avvia domenica 29 ottobre con Cracker Art, opere uniche realizzate da Giuliano Grittini a partire da immagini iconiche e fotografie esistenti di divi del mondo del cinema e della musica, di super eroi, che l’artista reinterpreta e riassembla in modo personalizzato, su cui spesso interviene con scritte o poesie. Prosegue domenica 12 novembre la presentazione della serie INGIURIES, nata dalla sperimentazione artistica di Giuliano e Linda Grittini. Ispirate ad artisti contemporanei tra cui Andy Warhol, Keith Haring, Francis Bacon, ma anche a Caravaggio e Botticelli, le opere, tutte serigrafie polimateriche, reinterpretano in chiave pop i lavori dei grandi maestri dell’arte. Protagonista di domenica 26 novembre è invece CreAZIONE CUCINA, la collezione ispirata al food, con presentazione a cura di Linda Grittini di ricette speciali illustrate e declinate secondo diverse modalità espressive. Durante l’incontro è previsto l’assaggio di una ricetta tra quelle rappresentate nei lavori in mostra. Il ciclo espositivo che conclude l’evento viene presentato domenica 10 dicembre con le opere dedicate ad Alda Merini, poetessa a cui Giuliano Grittini era legato da una profonda amicizia e che ha ritratto e omaggiato per oltre vent’anni tramite fotografie, opere, libri e contributi audio-visivi. Nel corso dell’esposizione è inoltre possibile ammirare una selezione di grafiche originali, stampe e libri d’autore di grandi artisti tra cui Pablo Picasso, Mimmo Rotella, Salvatore Fiume, Federica Galli, Mimmo Paladino, Ugo Nespolo. Coordinate mostra Titolo BLACK & WHITE VS COLOR Sede Atelier Incisione Arte, via Monte Bianco, 2 - Corbetta (MI) Date 29 ottobre - 23 dicembre 2017 Orari mostra lunedì - venerdì, ore 9-12 / 13.30-18; sabato e domenica, ore 15-18 Orari Aperitivi d’artista con presentazione 29 ottobre - 12 novembre - 26 novembre - 10 dicembre, ore 11 (aperto fino ore 18) Ingresso libero Come arrivare Coordinate GPS: Latitudine 45.464426 - Longitudine 8.909708 Info Tel. 02 9777370 - cell. 340 9257430 - 340 5986526 - 335 6170260 incisionearte@libero.it - www.incisionearte.it - www.facebook.com/IncisioneArte/#