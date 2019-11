Black Friday oggi a Milano: tutte le cose da sapere e le migliori offerte

E' giornata da shopping "feroce" quella odierna, venerdì 29 novembre 2019. E' infatti il cosiddetto "Black Friday". La tradizione commerciale yankee, come tante altre cose a partire da Halloween, ha messo radici profonde anche a Milano.

Che cos'è il Black Friday

Il Black Friday è una giornata inventata decenni fa da alcuni negozianti statunitensi desiderosi di aumentare i loro ricavi. Negli Usa, il Black Friday si tiene il venerdì dopo il giorno del Ringraziamento e sancisce il giorno d'avvio ufficiale dello shopping natalizio. Da qualche anno ormai il "Venerdì nero" è arrivato anche in Italia: in questa giornata i negozi infatti promettono numerose promozioni per i loro clienti. Una curiosità che forse in pochi conoscono sul colore nero associato al famoso venerdì: secondo alcuni deriverebbe dal congestionamento delle strade trafficate per la corsa agli acquisti, mentre per altri risalirebbe alla modalità con cui i negozianti americani, qualche decennio fa, indicavano i ricavi sui loro libri contabili.

Il Black Friday a Milano

Black Friday a Milano, venerdì 29 novembre il giorno degli sconti più 'pazzeschi' dell'annAnche a Milano, in occasione del Black Friday, i negozianti proporranno sconti incredibili. Venerdì 29 novembre, infatti, tantissimi negozi in giro per la città, nei centri commerciali e online offriranno ai loro clienti opportunità di risparmio molto ghiotte.

In Lombardia - dopo le polemiche del 2016, quando i piccoli commercianti avevano dovuto rinunciare al "Black Friday" per una controversa norma sui saldi - la "festa dello shopping" è stata ufficialmente riconosciuta con una legge regionale, che ha dato di fatto il via libera al "venerdì nero". Così, sia nel 2017 che nel 2018 i negozi, i negozi hanno di fatto 'anticipato' i saldi per la sola giornata del Black Friday.

Milano, quali negozi partecipano all'iniziativa

Come ogni anno aderiranno i negozi dei centri commerciali Milanofiori, in viale Milano Fiori ad Assago; Bicocca Village, in viale Sarca a Milano; il Centro Sarca, situato in via Milanese a Sesto San Giovanni; Piazza portello, in Via Grosotto 7 a Milano; City life, in Piazza Tre Torri a Milano.

Saranno tante anche le catene che aderiranno (Nike, H&M, Bershka, Intimissimi, OVS, Zara, Tezenis, Alcott, Cisalfa sport, Yamamay e molti altri). Ma anche negozi specializzati come Unieuro, Trony, Euronics, Mediaworld, KIKO, Douglas, Sephora, Ikea, Decathlon, Mondadori, Kasanova e molti altri. A questo primo elenco è probabile che nei prossimi giorni si aggiungano altri centri commerciali e negozi.

Black Friday, la sfilata a CityLife Shopping District

Un Black Friday spettacolare a CityLife Shopping District: acrobate e modelle si esibiranno in una scenografica sfilata in verticale per presentare i capi di abbigliamento più cool selezionati dalle stylist di Cosmopolitan. Il “Vertical Fashion Show” si svolgerà venerdì 29 novembre: eleganti acrobazie introdurranno i visitatori ad una serata di shopping all’insegna della convenienza, in particolare per chi vorrà acquistare gli outfit indossati durate la sfilata e reperibili nei negozi dello Shopping District.

Ciascuno dei punti vendita che aderiscono all’iniziativa, infatti, esibirà una speciale grafica sulle sue vetrine per segnalare la disponibilità dei capi presentati in passerella. Sarà così possibile ricreare i look protagonisti dello show facendo un giro tra gli store Accessorize, Adele Altman, Adidas, Beatrice B, Calvin Klein, Chantelle, Coin Excelsior, Dixie, Foot Locker, GrandVision, Guess, Imperial, Jaked, Levi's, Marella, Max&Co, Midinette, Omai, OVS, Persona by Marina Rinaldi, Piquadro, Scotch & Soda, Snipes, Stroili, Superdry, Tommy Hilfiger, Tonali, U.S. Polo ASSN., Valerio 1966.

Inoltre, in occasione del Black Friday, tutti i negozi prolungheranno l’orario di apertura fino alle ore 22, per consentire agli appassionati di shopping di trovare le occasioni migliori. La sfilata si svolgerà su una passerella esclusiva posta all’esterno del Mall, al piano 1: una struttura verticale che si prolungherà fino a terra seguendo l’inclinazione della parete. Uno spettacolo inedito inserito nel contesto più suggestivo della città, che trasformerà CityLife Shopping District in un palcoscenico fuori dagli schemi, in grado di stupire i visitatori.

Black Friday amazon

Il periodo del Black Friday e del Cyber Monday di Amazon metterà a disposizione dei clienti decine di migliaia di grandi offerte. Per il periodo natalizio, Amazon.it aumenta il numero dei giorni disponibili per restituire i prodotti. Per gli articoli spediti nel periodo compreso tra l'1 novembre 2019 e il 31 dicembre 2019, inclusi, la richiesta di reso potrà essere effettuata fino alla mezzanotte del 31 gennaio 2020. Inoltre spedizione gratuita per il primo ordine (valido solo per i nuovi clienti).