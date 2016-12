The Black Heart Procession live: l'8 marzo al Magnolia

Mercoledì 8 marzo The Black Heart Procession sarà in concerto al Circolo Arci Magnolia.

Originario di San Diego, California, il gruppo nasce come progetto dei due membri dei Three Mile Pilot, Pall Jenkins (voce) e Tobias Nathaniel (tastiere). Con quattro album all'attivo, l'ultimo dei quali è The Spell (2006), The Black Heart Procession si ispira al roots rock americano dandogli un'impronta intimista e cupa.