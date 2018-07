"Block Party": il 7 luglio vicino alla Martesana, gratis

Block Party, la serata a ingresso gratuito organizzata da Le Cannibale, arriva da Cargo & High Tech, vicino al Naviglio Martesana, sabato 7 luglio.

A partire dal trmonto musica e cibo saranno gli elementi fondamentali di una festa ambientata nel temporary club dotato di un piccolo vigneto e di un ampio cortile. Si balla sul set di Uabos e Rollodexx tra piante, amache, lanterne, tappeti e lampade colorate. Per rifocillarsi sono a disposizione taglieri, barbecue in stile americano e specialità vegane. Per accedere: lecannibale.it.