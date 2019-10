Blu di Giorgio Melzi alla galleria lazzaro di milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Un appuntamento da non perdere, il 24 Ottobre, sarà inaugurata BLU, workOnPaper; una sorprendente raccolta di opere dal 2010 ad oggi BLU è dare voce alle emozioni che il Maestro Giorgio Melzi ha l’abilità di rievocare attraverso le sue opere. L’empatia che si crea è la stessa che amiamo scoprire nella poesia. E’ la mano del Maestro capace di dipingere in rime e in versi. “ Blu non è un colore, è un modo di vivere, di assaporare la vita.” (G.Melzi) Trenta fogli “appesi” insofferenti di cornici e recinti, liberi di volare negli sconfinati territori della fantasia. La carta, materiale grezzo e pregiato, supporto nobile quanto la tela ma ancora più complice di un artista che sa mescolare modernità e tradizione, che vive colore e materia come indivisibili elementi di una visione atemporale dell’arte. Materia, colori, suoni: un’esperienza sensoriale completa, un modo per conoscere un grande artista e per ritrovare, attraverso la sua inesauribile carica vitale, anche noi stessi GIORGIO MELZI BLU workOnPaper Dal 24 ottobre al 16 novembre 2019 Inaugurazione: giovedì 24 ottobre 2019, ore 18:00 info: press@andeventi.it - tel. 39.348.22.84.301