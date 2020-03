La Va Edizione della Blu Run Parco Certosa, corsa podistica non competitiva aperta a tutti, si conferma nel format della scorsa edizione che è stato ampiamente apprezzato da tutti i runners e dalle numerose famiglie che hanno partecipato. Anche quest'anno tre le distanze: 2,5Km, 5Km e 10Km, che si snodano tra tre Parchi cittadini, piste ciclabili e percorsi pedonali.

Per i primi 900 iscritti Maglia Ufficiale della corsa in tessuto tecnico, zainetto e, all'arrivo, la medaglia e il nostro ricco pacco gara con i prodotti offerti dai nostri sponsor!

Novità 2020: medaglia per tutti i Finisher. Premi ai tre gruppi di iscritti più numerosi.

Blu Run per le scuole: alle scuole più votate buono premio Amazon.

Sostieni MilanoToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di MilanoToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: