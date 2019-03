"Blue Man Group": spettacolo di performing art al Teatro degli Arcimboldi dal 19 al 24 marzo

Da martedì 19 a domenica 24 marzo torna al Teatro degli Arcimboldi lo spettacolo Blue Man Group, il fenomeno teatrale che da 25 anni conquista le platee di tutto il mondo. Lo spettacolo è diventato ormai un vero emblema della performance art.

Lo spettacolo

"Blue Man Group" nasce nella New York degli anni '80, quando il mondo della cultura cominciava a dare sempre più risalto alla performance art. Matt Goldman, Phil Stanton e Chris Wink decidono quindi di dare vita al personaggio Blue Man, cominciando a vestirne i panni. Nell'autunno del 1991 debuttano con il loro primo show all’Astor Place Theatre (dove ancora oggi sono in scena), che ha inaugurato la popolare era dell’intrattenimento Off-Broadway. Da allora, "Blue Man Group" è cresciuto a dismisura trasformandosi in un collettivo di artisti e acquisendo fama internazionale, arrivando anche in Europa.

Tutte le performance Blue Man Group dirompono sui palcoscenici internazionali grazie al genio dei Blue Men, tre curiosi artisti dalla pelle blu che mescolano con ironia e sarcasmo arte, musica, teatro, poesia, divertimento, energia, tecnologia d’avanguardia e colore, combattendo sempre contro l’isolamento dell’essere umano, trasformando i teatri in luoghi di gioia e di condivisione.

I biglietti

I biglietti sono disponibli on-line.

