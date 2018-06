Bluefriday, aperitivo musicale

Sonorità blues, jazz, pop-moderno e contemporaneo, etnico e world music: ce n’è per tutti i gusti in Cascina Merlata con l’arrivo dei BlueFriday.

Il 22 e 29 giugno e il 6 luglio la storica Cascina Merlata ospiterà tre appuntamenti all’insegna della buona musica e del gusto, grazie agli aperitivi proposti da Baci SottoZero e PArC.

Tra i protagonisti musicali: al pianoforte Michele Ranauro, precocissimo sul palco insieme a Dizzy Gillespie e poi sulla scena newyorkese dei jazz club più conosciuti; alle percussioni Alberto Maroni Biroldi, costruisce con le sue mani molte percussioni e strumenti inusuali e collabora con musicisti di fama nazionale ed internazionale; al contrabbasso Emanuele Ammendola, finalista al premio nazionale per cantautori De André 2016; ai vinili Luca Carini, musicista poliedrico, attivo anche nel teatro e nel mondo radiofonico, ha realizzato diverse colonne sonore per cinema e pubblicità. Un quartetto scapestrato quanto geniale nel riprodurre un universo sonoro nuovo e all’avanguardia.

La serata del 22 giugno dalle 19, vedrà l’esibizione del trio Michele Ranauro al pianoforte, Alberto Maroni Biroldi alle percussioni e Emanuele Ammendola al contrabbasso.

La serata del 29 giugno dalle 19, vedrà esibirsi l’inusuale incrocio tra il dj set con vinile di Luca Carini, in arte Captain William Bones, e il pianoforte improvvisato di Michele Ranauro.

La serata del 6 luglio dalle 19, sarà costellata da un’irripetibile atmosfera di solo piano con Michele Ranauro, accompagnato da basi elettroniche.

Appuntamento in Cascina Merlata, via Pier Paolo Pasolini 3, Milano.

Evento gratuito.

Iscrizioni su Eventbrite: BlueFriday