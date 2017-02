Il blues della Gabriel Delta band venerdì 3 marzo allo spazio Teatro 89 di Milano

MILANO - È rimasto folgorato, come tanti, dal suono e dal carisma di B.B. King (ma anche dagli altri King, Freddie e Albert) avvicinandosi, inevitabilmente, al blues quando ancora viveva a Buenos Aires: il chitarrista, cantante e compositore argentino Gabriel Delta sarà l'atteso protagonista del concerto di venerdì 3 marzo in programma allo Spazio Teatro 89 di Milano nell'ambito della rassegna "Milano Blues 89". Il live (inizio ore 21.30, ingresso 10-13 euro) sarà l'occasione per presentare il suo nuovo album, intitolato "Hobo" e appena uscito per l'etichetta Ultra Sound Records. In questo nuovo progetto Gabriel Delta si è circondato di musicisti esperti come Daniele Mignone al basso, Carlo Bellotti alla batteria e Gianni Gotta alla chitarra, che sono partiti dalle radici del blues per poi contaminarle con il rock, il folk e la musica latino-americana. Il risultato è un suono compatto e "Hobo" (che letteralmente significa vagabondo) è un viaggio tra i colori e i suoni che partono dal cuore del Mississippi, si mescolano con i ritmi dell'Africa e dell'America Latina e arrivano in ogni angolo del mondo. Da sempre, del resto, la cifra stilistica di Gabriel Delta è un'alchimia sonora che fonde gli elementi del blues e l'espressionismo funky e rhythm & blues, senza tradire le sue radici latine: quando canta, infatti, l'artista sudamericano alterna l'uso dell'inglese a quello dello spagnolo, integrando nel suo repertorio i panorami musicali di Memphis e Chicago con quelli pop e folk della sua terra. Soprannominato il "Gaucho del Blues", Gabriel Delta ha diviso il palco con artisti di caratura internazionale, tra cui lo stesso B.B. King, James Cotton, John Primer, Taj Mahal, Eugene "Hideaway" Bridges, Roy Rogers, Melvin Taylor, Larry McCray, Watermelon Slim e la Blues Brothers Band. Dal 2003 vive nel nostro Paese ed è costantemente invitato a partecipare ai migliori festival italiani ed europei. Musicista esperto e versatile, Gabriel Delta conosce bene le dinamiche del blues elettrico, ma dà il suo meglio anche in episodi più sommessi e scevri di amplificazione, come dimostra nell'album acustico "Roots" (2005) e in "Kusiwan" (2007), registrato a Vercelli e masterizzato a Buenos Aires. Nella lingua delle popolazioni quechua, "Kusiwan" è l'invito a vivere la vita con allegria e determinazione in ogni circostanza. Un atteggiamento filosoficamente bluesy che ben si adatta alla personalità di Gabriel Delta, che anche nel penultimo album ("Brothers", 2014) ha mescolato con maestria le sue passioni più grandi: il folk e, ovviamente, il blues. SPAZIO TEATRO 89, via Fratelli Zoia 89, Milano Tel: 02-40914901; info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org Biglietti: intero 13 euro; ridotto 10 euro (under 25, over 65, convenzioni)