Blues, folk e gospel: i Betta blues society  sabato 21 gennaio allo Spazio Teatro 89 di Milano

MILANO - Continua alla grande "Milano Blues 89", la rassegna di musica blues organizzata dallo Spazio Teatro 89 di Milano: sabato 21 gennaio (ore 21.30, ingresso 10-13 euro), nell'auditorium di via Fratelli Zoia 89 si esibiranno i Betta Blues Society, una delle più interessanti formazioni della scena nazionale. La band toscana, fondata a Pisa nel 2009 dalla cantante Elisabetta Maulo e dal chitarrista Lorenzo Marianelli (e completata da Fabrizio Balest al contrabbasso e Pietro Borsò alle percussioni), mescola il blues con il folk e il gospel, miscelandoli senza nessun timore reverenziale: il risultato è un mix allegro, coinvolgente ed emozionante di questi generi, riletti in chiave fresca, originale e moderna. I Betta Blues si distinguono per la grande vitalità dei loro show, la capacità di coinvolgere il pubblico come poche altre band sanno fare e l'utilizzo di strumenti esclusivamente acustici (dobro, ukulele, contrabbasso e percussioni). I loro live si dividono in due parti: nella prima, i brani sono scelti per presentare al pubblico le due facce del blues, quella legata alla spiritualità del gospel e quella più "sporca" e torbida, in cui si racconta ciò che accadeva durante i concerti nelle sale da ballo. Nella seconda parte, il gruppo presenta le proprie composizioni originali. Sabato 21 gennaio, in particolare, si potranno ascoltare quelle contenute nel terzo e nuovo album, intitolato "Let Them Out" e uscito lo scorso dicembre. Prima del nuovo disco, la band toscana aveva pubblicato "Betta Blues Society" nel 2011 e "Roots" nel 2015. In "Let Them Out" hanno suonato ospiti come Tommaso Novi (Gatti Mezzi), Bob Luti (Playin' For Change), Nicola Floris, Mauro La Mancusa, Massimo Gemini, Tony Cattano e Felice Pantone. Nel corso degli anni i Betta Blues Society si sono esibiti in tutta Italia in locali e festival importanti come Onda Road, Ricomincio da Tre, Friday Night Blues, Torrita Blues, Ameno Blues, Trasimeno Blues, Metarock Festival, Bianco Rosso & Blues Festival e Dieci Giorni Suonati, condividendo il palco con artisti come Lynyrd Skynyrd, Carmen Consoli, Alex Britti, Samba Touré, Raphael Gualazzi, Edoardo Bennato, Nada, Mannarino e Brunori SAS. SPAZIO TEATRO 89, via Fratelli Zoia 89, Milano Tel: 02-40914901; info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org Biglietti: intero 13 euro; ridotto 10 euro (under 25, over 65, convenzioni) MILANO BLUES 89 - IL CALENDARIO DELLA RASSEGNA Sabato 1 ottobre 2016, ore 21.30 Daniele Tenca & The Blues for The Working Class Band Venerdì 14 ottobre 2016, ore 21.30 Banfi e Bizzarri Band feat. Isabella Casucci Sabato 22 ottobre 2016, ore 21.30 Malmostoso Tour: Richard Lindgren & Mandolin' Brothers Venerdì 28 ottobre 2016, ore 21.30 Dany Franchi band Sabato 5 novembre 2016, ore 21.30 Paul Venturi & The Junkers Sabato 19 novembre 2016, ore 21.30 Egidio "Juke" Ingala & The Jacknives Venerdì 2 dicembre 2016, ore 21.30 Matteo Sansonetto Blues Revue Venerdì 9 dicembre 2016, ore 21.30 Voosa Trio Sabato 14 gennaio 2017, ore 21.30 T-Roosters Sabato 21 gennaio 2017, ore 21.30 Betta Blues Society Sabato 28 gennaio 2017, ore 21.30 Gnola Blues Band Venerdì 3 febbraio 2017, ore 21.30 Veronica & The Red Wine Serenaders Sabato 18 febbraio 2017, ore 21.30 Fabrizio Poggi & Chicken Mambo Venerdì 3 marzo 2017, ore 21.30 Gabriel Delta Band Sabato 11 marzo 2017, ore 21.30 Francesco Piu