Blues, Leo Ghiringhelli quartet in concerto sabato 28 ottobre allo Spazio Teatro 89

Quando si avvicinò al blues per la prima volta, Leo Ghiringhelli non era più un ragazzino alle prime armi, ma aveva già vent’anni. Il chitarrista (e cantante) milanese, che si esibirà sabato 28 ottobre (ore 21.30; ingresso 10-13 euro) allo Spazio Teatro 89 di via Fratelli Zoia 89 nell’ambito della rassegna “Milano Blues 89”, rimase affascinato dallo stile di Robben Ford e, successivamente, da quello dell’inimitabile Stevie Ray Vaughan.

Il suo percorso musicale è cominciato, quindi, dal blues moderno, quello che si ascoltava negli anni Ottanta e Novanta. Solo in un secondo momento Leo ha scoperto il blues tradizionale. Ascoltando e riascoltando i padri del blues e accostandosi sempre di più agli artisti che hanno tracciato un solco indelebile nella storia di questo genere musicale, Ghiringhelli ha iniziato a costruire uno stile personale e riconoscibile. Dopo aver militato in varie band locali è stato chiamato a far parte dei Boomers del cantante e armonicista Little Victor e, successivamente, nel 1997, è approdato nei Motivators del cantante inglese Dave Baker, con il quale ha partecipato (e la collaborazione continua ancora oggi) a numerosi festival blues nazionali e internazionali. Ghiringhelli ha, inoltre, suonato con Andy J Forest, Arthur Miles e Daniele Tenca (nel progetto “Blues for the working class”).

Allo Spazio Teatro 89, sabato 28 ottobre il bluesman milanese si esibirà insieme a Niccolò Cattaneo all’organo Hammond, Joe Barreca al basso e Sergio Ratti alla batteria: i quattro musicisti proporranno un repertorio di brani dal sapore prevalentemente rock-blues, senza però dimenticare il Blues delle origini.

Dopo il concerto inaugurale della Banfi e Bazzarri Band feat. Isabella Casucci e quello del quartetto di Leo Ghiringhelli, la rassegna “Milano Blues 89” proseguirà fino al prossimo 17 marzo con altri nove appuntamenti e con la partecipazione di alcuni dei migliori interpreti (nazionali e internazionali) di questo genere.





