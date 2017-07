Bob Sinclar live: il 21 luglio gratis a Scalo Milano City Style

Venerdì 21 luglio Bob Sinclar si esibirà dal vivo allo Scalo Milano City Style di Locate Triulzi (MI) nell'ambito della rassegna Scalo Summer Events.

Noto in tutto il mondo per successi come Rock this party, World Hold On e Far l'amore, il deejay e produttore francese sarà in consolle con un set tutto da ballare. Per l'occasione i negozi rimarranno aperti fino a mezzanotte.