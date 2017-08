Bobby Solo in concerto: il 9 settembre alla Balera dell'Ortica

Sabato 9 settembre la Balera dell'Ortica ospita il concerto di Bobby Solo e della sua band Takabanda.

Attivo sulla scena musicale dal 1963, Roberto Satti, in arte Bobby Solo, si è sempre ispirato a Elvis Presley, sia a livello stilistico che nel modo di cantare. Uno dei suoi primi successi è Una lacrima sul viso, premiato con il Disco d'Oro. Nel corso della sua carriera l'artista ha venduto decine di milioni di copie di dischi, vinto due edizioni di Sanremo e collaborato con cantanti come Little Tony e Iva Zanicchi.

Per prenotazioni cene con menù fisso: 3423187586 (Giuseppe), 3355202629 (Antonio) o info@labaleradellortica.com.