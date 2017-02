"The Bodyguard": dal 23 febbraio al Teatro Nazionale

The Bodyguard andrà in scena al Teatro Nazionale dal 23 febbraio al 7 maggio.

Il musical, basato sull'ominimo film della Warner Bros con Kevin Costner e Whitney Whitney Houston, verrà rappresentato nella sceneggiatura di Alexander Dinelaris, per la regia di Federico Bellone.

Ad interpretare la superstar Racherl Marron e la sua guardia del corpo Frank Farmer, Karima ed Ettore Bossi, accompagnati sul palco da un team internazionale di artisti.

Una storia d'amore e al contempo un thriller con un'eccezionale colonna sonora. Queen of the Night, I Will Always Love You e altri intramontabili classici verranno cantati rigorosamente in inglese.