Bohemian symphoni 9 dicembre al Teatro della Luna

TEATRO DELLA LUNA MILANO Lunedì 9 Dicembre via G. di Vittorio, 6 Ore 21.00 Z. BROS PRODUZIONI e MENTI ASSOCIATE Presentano Bohemian Symphony THE QUEEN ORCHESTRA Concerto per Gruppo Rock e Orchestra Le più grandi hit dei Queen interpretate da un narratore, quattro cantanti, una rock band ed un’orchestra sinfonica per ripercorrere tre decadi di capolavori della musica rock. Gli interpreti: Damiano Borgi – voce Nanà Petrassi – voce Roberta Orru – voce Valerio Sgargi – voce Lorenzo Milone – chitarra Enrico Scopa – pianoforte, tastiere, cori Andrea Palmieri – batteria Giacomo Vitullo – basso e cori con Daniele Monterosi – attore e THE QUEEN ORCHESTRA Diretta da Luca Bagagli Dopo il clamoroso successo del tour estivo, che ha registrato sold out in diversi teatri d’Italia contando quasi 10000 spettatori, i Bohemian Symphony sono pronti il 9 dicembre ad incantare il pubblico del Teatro della Luna di Milano con il loro dirompente spettacolo che ripropone i più grandi successi dei Queen. Un’incredibile compagnia di artisti renderà omaggio ai capolavori incisi dal gruppo guidato dall’inimitabile Freddie Mercury, eseguiti in un’opera Rock per voci e orchestra. Scritto da Giacomo Vitullo, diretto dal maestro Luca Bagagli, con la partecipazione di Daniele Monterosi che svelerà al pubblico tante curiosità che si celano dietro la genesi e la storia delle canzoni della band britannica. Bohemian Symphony è un viaggio per soli “immortali” e “poveri ragazzi che non hanno bisogno di essere capiti”. Uno spettacolo travolgente che attraversa gran parte della biografia musicale dei Queen attraverso una performance della durata di più di due ore. Una sezione orchestrale, la Bohemian Symphony Queen Orchestra, composta da fiati, ottoni, archi e percussioni che accompagna le potenti voci di Nanà Petrassi, Roberta Orrù, Valerio Sgargi (The Voice 2019) e Damiano Borgi sostenuti dall’energia della rock band di Enrico Scopa, Andrea Palmeri, Giacomo Vitullo, Lorenzo Milone. Due ore di puro spettacolo in cui musica sinfonica, proiezioni e live camera show faranno da supporto a brani indimenticabili come The Show Must Go On, Barcelona, Under Pressure, Somebody to Love e BohemianRhapsody, che appassioneranno il pubblico in un vortice di pura adrenalina emotiva per consacrare la genialità e l’intramontabilità dei Queen. Un vero e proprio omaggio allo straordinario talento di Freddie Mercury e alla sua band. Uno show che accompagna il pubblico a rivivere l'immensa eredità del repertorio dei Queen, con arrangiamenti orchestrali che ne rispettano l'essenza e ne esaltano la forza. http://www.bohemian-symphony.com/ MANAGEMENT e ORGANIZZAZIONE: MENTI ASSOCIATE e Z. BROS PRODUZIONI www.mentiassociate.comTel. 06-97602968 Ingresso: Poltronissima Luna €.46,00 – Poltronissima €. 39,00 – Prima Poltrona €. 33,00 – Seconda Poltrona €. 25,00 Biglietti: www.ticketone.it – www.bookingevents.it Infoline: tel. 0697602968 Ufficio Stampa : Marina Luca Email: mlmarinaluca@gmail.com Tel: +39 3397716731