Bolognini (Lega): "I centri sociali in giro a milano grave pericolo per la collettività, vanno sgomberati"

25 Aprile "movimentato" in alcune zone di Milano, anche a dispetto delle rigide norme in vigore sul distanziamento sociale. Il giudizio del Commissario della Lega a Milano Stefano Bolognini è netto nei confronti degli antagonisti che oggi hanno "sfidato" i divieti. "I centri sociali di Milano - afferma Bolognini - si confermano ancora una volta focolai di illegalità. Nei giorni scorsi hanno cercato di favorire nuove occupazioni abusive, oggi hanno sfilato nonostante i divieti, addirittura attaccando la Polizia. Esprimo solidarietà agli agenti oggi impegnati per evitare cortei vietati dalla legge e assaliti da questi balordi. Spero che a tutti gli antagonisti identificati vengano applicate le sanzioni massime previste dal DPCM". L'esponente della Lega ha poi aggiunto che i membri dei centri sociali che hanno ignorato il divieto oggi "sono solo delinquenti, che mettono a rischio la loro salute e quella dell’intera città. Appena terminata l’emergenza sanitaria i centri sociali che oggi hanno sfilato andranno sgomberati immediatamente".