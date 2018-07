A Palazzo Reale la mostra “Bonalumi 1958 – 2013”

Da lunedì 16 luglio e fino al 30 settembre è aperta al pubblico la mostra Bonalumi 1958 – 2013 a Palazzo Reale.

L’esposizione, la più completa rassegna dedicata a Bonalumi, illustra l’attività di uno dei maggiori astrattisti a livello mondiale attraverso una serie di importanti lavori, molti dei quali di grandi dimensioni.

Il progetto complessivo dedicato all’artista, curato da Marco Meneguzzo, è promosso dal Comune di Milano - Cultura, Palazzo Reale, Museo del Novecento in collaborazione con l’Archivio Bonalumi, e presenta a Palazzo Reale circa 120 opere in grado di testimoniare tutto il percorso creativo dell’artista milanese: dall’esordio, avvenuto a Milano, con Enrico Castellani e Piero Manzoni attorno al 1959, attraverso gli anni Sessanta in contatto con i maggiori gruppi europei, sino alla recentissima riscoperta e rivalutazione internazionale.

Ingresso gratutito.