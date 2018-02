Bonaveri in concerto al teatro Leonardo di Milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Mercoledì 21 febbraio, il cantautore bolognese BONAVERI sarà in concerto al TEATRO LEONARDO di MILANO (Via Andrea Maria Ampère, 1 – ore 21.15, ingresso gratuito su prenotazione sino a esaurimento posti. Biglietteria: 02/86454545) per presentare il nuovo disco “RELOADED”, prodotto da Maurizio Biancani per Fonoprint. L’Anteprima Tour 2018, che anticipa la normale attività concertistica nella stagione primaverile ed estiva, è la rappresentazione di un importante lavoro teatrale prodotto da Fonoprint Bologna per la regia di Daniele Sala, i monologhi di Monica Faggiani e il light designer di Davide Tagliaferri. Suoneranno: Stefano Gentilini – Tastiere, Pietro Posani – Chitarra, Luca De Risio – Basso, Gabriele Palazzi – Batteria e Percussioni, Elena Champion – Voce e Fisarmonica L’album “RELOADED” rappresenta la pausa del cammino, quella in cui reinterpreti le esperienze vissute, le riordini e ti rendi finalmente conto che hanno costituito l’essenza del tuo peregrinare. Un disco di brani rivisitati che sono il punto di arrivo in 14 anni di musica e un trampolino per proseguire questo unico, lungo, concept che raccoglie tutti i pensieri dell’artista durante la sua quotidianità. A questo proposito Bonaveri dichiara: «Prima di occuparci delle grandi questioni che riguardano l’umanità, impariamo umilmente a cantare e celebrare le vite che incontriamo ogni singolo giorno, ché quelle hanno un volto, un nome, e sempre più spesso un collare o uno stupido vestitino con sopra scritto Fuffi». Questa la tracklist di Reloaded: | Magnifico | Le Piccole Vite | Torquemada | Scivola Via | Clandestino | Danza | Danza (Adieu) | Il Mago | La Justice | Onde | Le Diable | Distopia | Le Mat | Lettera Al Figlio | XIII | Le Città Invisibili | L’indomani |Delle Diverstità | Breve Biografia Cantautore bolognese, classe 1968, Bonaveri ha all'attivo 5 album: Scivola Via – Magnifico - Città Invisibili - L'Ora dell'Ombra Rossa - La Staffetta. Vanta prestigiose collaborazioni a cominciare da Maurizio Biancani (suo produttore artistico dal 2009), Beppe Quirici, Elio Rivagli, Mario Arcari, Lucio Dalla, Marco Fadda, Vincenzo Zitello, Ellade Bandini, Stefano Melone, Armando Corsi, Pietro Posani, Elena Champion, Stefano Gentilini, Luca De Riso, Gabriele Palazzi e tanti altri importanti musicisti di fama internazionale. Roberto Caselli scrive di lui su JAM ONLINE: "Bonaveri è una delle poche belle realtà attuali che sanno ancora scrivere una canzone con una scelta linguistica colta, un senso della rima non banale e un approccio originale. Per questo ogni brano ha in sé qualcosa di speciale, di personale che diventa universale." Il 24 novembre 2017 esce l’inedito “Le Piccole Vite”, brano che anticipa il nuovo lavoro discografico “RELOADED”, una rivisitazione di alcuni classici del cantautore bolognese, disponibile dal 26 gennaio 2018.