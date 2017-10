"Bookcity 2017": dal 16 al 19 novembre torna la festa del libro e della lettura

Dal 16 al 19 novembre torna Bookcity, l'iniziativa consacrata ai libri e alla lettura, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e dall'Associazione BookCity Milano.

Tra teatri, palazzi storici, librerie e musei, saranno oltre 200 gli spazi che ospiteranno gli appuntamenti della manifestazione, come incontri, dialoghi e letture. Come l'anno scorso il fulcro dell'iniziativa sarà il Castello Sforzesco.

Ad inaugurare Bookcity, giovedì 16 novembre, una prima giornata pensata per le scuole e le università e una serata di festa diffusa ospitata in decine di librerie, che dalle 18 distribuiranno l'agenda degli eventi. L'apertura ufficiale, prevista per venerdì 17 novembre, sarà poi accolta dal Teatro Dal Verme, dove Daria Bignardi intervisterà Marc Augé in Sulla felicità. Nonostante tutto.

Nelle tre giornate successive saranno in programma diversi percorsi tematici incentrati sull'attualità. Domenica 19 novembre infine, la manifestazione chiuderà con uno spettacolo omaggio a Umberto Eco -che nel 2012 inaugurò la prima edizione di Bookcity- ospitato dalle 21 al Teatro Franco Parenti.

Tra le iniziative di questa edizione anche la maratona di lettura notturna Le Voci Della Città, sul tema delle Lettere luterane di Pasolini, che si svolgerà dalle 18 di sabato 18 novembre fino alle 12 di domenica 19 novembre al Padiglione Visconti, nell’area ex Ansaldo.

Novità di quest'anno saranno i tre progetti: Milano Exp, condivisione di un luogo della città da parte di alcuni autori (prenotazione obbligatoria); Bookcity nelle case, letture nelle dimore dei milanesi; e Festival delle metropoli, narrazione itinerante nei quartieri attorno al centro cittadino, durante la quale ai cittadini verrà chiesto di condividere le proprie storie personali per creare un racconto collettivo di Milano.

Confermate anche per il 2017 le rassegne: Bookcity Young (il programma delle biblioteche dedicato agli under 18); Bookcity nelle università; Bookcity per le scuole; Bookcity per il sociale. Tutti gli eventi di Bookcity saranno a ingresso gratuito e fino ad esaurimento posti, salvo dove diversamente indicato. Per il programma completo: www.bookcitymilano.it.