Bookcity 2019, due eventi alla Biblioteca degli Alberi di Milano (Bam)

Nell'ambito di Bookcity 2019, la Biblioteca degli Alberi Milano (Bam) ospita due eventi: "Chi sei Natura?", sabato 16 novembre, e "Piantare Poesie", domenica 17 novembre.

"Chi sei Natura"?, sabato dalle 11 alle 12 e dalle 16 alle 17, è un percorso letterario sotto la direzione artistica di Giampiero Solari, direttore della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, e Luca Rodella, docente presso la stessa struttura. Questo BAMoment sarà articolato in cinque momenti che corrisponderanno a cinque diverse zone di Bam: L’eterna domanda sulla Natura, La Natura che respira, Natura e le sue leggi, Tutto è natura, Natura e mistero. Cinque attori della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, accompagnati da due musicisti, faranno scoprire agli spettatori aree specifiche della Biblioteca degli Alberi e libri nascosti tra le piante

"Piantare Poesie", domenica alle 10 in occasione di "Poetree" (la giornata dedicata alla poesia e ispirata al tema degli alberi) ospiterà i dieci migliori poeti di Poetry in the City, che leggeranno i loro versi in mezzo alla natura del parco. Interverranno Giuseppina Manin e Cristina Battocletti con un saluto di Stefano Boeri e Francesca Colombo.

Per partecipare occorre registrarsi al sito www.bam.milano.it.