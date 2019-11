Bookcity 2019, in Statale il libro di Ambrosini sulle famiglie migranti

In occasione di Book City 2019, l'Università degli Studi di Milano organizza diverse presentazioni di libri nelle proprie aule. Uno di questi, "Famiglie nonostante. Come gli affetti sfidano i confini", pubblicato quest'anno per il Mulino da Maurizio Ambrosini, verrà presentato giovedì 14 novembre dalle 10.30 alle 12.15 in Sala Lauree alla Facoltà di Scienze Politiche di via Conservatorio 7.

L'evento si inserisce nelle attività del progetto europeo NoVaMigra - Norms and Values in the European Migration and Refugee Crisis. Maurizio Ambrosini è docente oridinario di sociologia delle migrazioni, dirige "Mondi Migranti" e collabora con "Avvenire". Il libro presentato parla della realtà empirica e delle sfide giuridiche poste dal fenomeno delle famiglie migranti. Con Ambrosini ne parlano Paola Bonizzoni (docente di sociologia in Bicocca), Letizia Mancini (docente di antropologia giuridica in Statale), Chiara Marchetti (docente di sociologia delle relazioni interculturali in Statale) e Nicola Pasini (docente di scienza politica in Statale).