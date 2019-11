BookCity, arriva la serata di inaugurazione con il poeta basco Fernando Aramburu e il Sindaco Sala

Mercoledì 13 Novembre al Teatro dal Verme si terrà la serata di inaugurazione di BookCity, con grandi ospiti tra cui il poeta e scrittore Fernando Aramburu, Paolo Giordano, Michela Marzano e il poeta Simone Savogin. Condurrà la serata il giornalista Marino Sinibaldi.

L'evento

L’evento di apertura dell’edizione 2019 di "BookCity Milano", "Convivenze", vedrà proprio come ospite d’onore, a cui verrà consegnato dal Sindaco Giuseppe Sala il Sigillo della Città, il romanziere basco Fernando Aramburu, già vincitore di un premio Strega Europeo nel 2018 che converserà con lo scrittore Paolo Giordano. A seguire, la narratrice e saggista Michela Marzano con un intervento sul tema delle convivenze e i versi di Simone Savogin, conosciuto dal grande pubblico per la sua partecipazione a Italia’s Got Talent. Conduce Marino Sinibaldi.

"BookCity Milano" è sostenuto da Intesa Sanpaolo (main partner), da Esselunga (premium partner), da Fondazione Cariplo e da Regione Lombardia.

Al termine dell’incontro seguirà un aperitivo Campari. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.