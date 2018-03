"Bookpride": fino al 25 marzo a Base e Mudec torna la fiera dell'editoria indipendente, gratis

Bookpride, la fiera dell'editoria indipendente giunta alla quarta edizione, porta incontri, lezioni d'autore e presentazioni, a Base e al Mudec, fino a domenica 25 marzo.

150 saranno le case editrici partecipanti, con oltre 200 appuntamenti proposti - tra laboratori, eventi culturali e dibattiti - negli spazi dell'ex Ansaldo. Bookpride Off, inoltre, novità di quest'anno, dopo la chiusura della fiera, presenterà reading, gruppi di lettura, passeggiate e conversazioni con scrittori ed editori, ospitati in librerie indipendenti, spazi di coworking ed enoteche. Diversi poi gli spazi della kermesse dedicati a specifiche categorie: Book Young, per i lettori più piccoli, Book Comics, pensato per gli amanti del fumetto, Book Art, consacrato agli appassionati d'arte.

Tutti i viventi, tema di questa nuova edizione di Bookpride, evidenzia la volontà di rappresentare ogni diversità - di idee, azioni, progetti, legami. La manifestazione è organizzata da Odei, Osservatorio degli editori indipendenti, in collaborazione con il Comune di Milano, e diretta, per la prima volta, da Giorgio Vasta. Per il programma completo: bookpride.net/site.