BoomdaBash in concerto: il 1° settembre al Carroponte

Venerdì 1° settembre al Carroponte si terrà il concerto dei BoomdaBash, in tour dal 2 giugno per presentare il loro nuovo singolo In un giorno qualsiasi.

Il gruppo salentino combina sapientemente note reggae, soul, hip hop e drum and bass. Il loro brano Portami con te si è guadagnato il disco di platino e ha raggiunto più di 13 milioni di visualizzazioni online.