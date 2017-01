Boom Da Bash: il 21 gennaio all'Alcatraz

Sabato 21 gennaio l'Alcatraz ospiterà il concerto di Boom Da Bash.

Nati nel 2002 come sound system giamaicano, i componenti di Boom pubblicano Uno, il loro primo lavoro, nel 2008, per poi evolvere in un gruppo musicale vero e proprio. Nella produzione dei Boom Da Bash il reggae parla sia il patois giamaicano che il dialetto salentino.

A seguire All You Can Beat con i deejay residenti del locale: Doctor M, con pop house e musica anni '80, '90 e 2000; Dj Stab con rock a 360 gradi; e Dj Ramer con reggaeton, latin urban, dembow e hip hop.