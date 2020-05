Boosta live performance

Non sarà un dj set e neanche una performance live, sarà uno spettacolo inedito, un vero e proprio racconto musicale, quello che Boosta farà in diretta Instagram sul profilo di @spiritococktails il 26 maggio.



Una serata speciale a cui sono tutti invitati, in cui Boosta non solo metterà la sua musica, ma racconterà le sue opere, comporrà live dei brani inediti e interagirà con il pubblico con scambi di idee e pensieri. E come il format anche la location è inedita, Boosta sarà collegato dal suo studio personale, mai aperto fino ad oggi al pubblico digitale.