Borderlight - Passeggiata luminescente

Non Riservato presenta Passeggiata Luminescente parte del progetto Borderlight martedì 30 maggio, ore 21. È la luce che disegna il buio o è il buio che disegna la luce? Corrado Maltese Martedì 30 maggio, appuntamento con la passeggiata luminescente, la prima di una serie di itinerari a piedi per visitare ed esplorare i quartieri di Milano indossando le creste luminose, per diventare corpi luminescenti ed osservare la città sotto una nuova luce, tra il fantascientifico e il rinascimentale. La passeggiata è uno dei momenti dell'opera work-in-progress Luminescenze dell'artista Simona Da Pozzo ed accompagna, insieme agli altri interventi del progetto Borderlight, la mappatura delle zone di confine di Milano. La passeggiata ci porterà attraverso i luoghi segnalati nell'ambito degli appuntamenti Borderlight realizzati a partire da Mare Culturale Urbano, dove da aprile una installazione Borderlight illumina il cortile della Cascina Torrette. Si parte alle ore 21 da Cascina Torrette, Mare Culturale Urbano. Partecipazione gratuita, consigliata la prenotazione, scrivendo a info@nonriservato.net Borderlight è un progetto ambientale che unisce Arte e Light Design, attraverso l'uso di interventi luminosi, vuole trasformare i luoghi di confine di Milano da spazi di passaggio frettoloso in luoghi di socializzazione ed incontro. Metaforicamente illuminare vuol dire prendersi cura e portare a concentrarsi su punti poco noti o a cui siamo così abituati, da non vederli neanche. Gli appuntamenti di Borderlight reintegrano le zone d'intervento nell'immaginario di Milano. Proseguendo il tour per le Zone di Milano, di tappa in tappa, Borderlight mapperà - grazie alla segnalazione dei cittadini, delle associazioni, delle attività commerciali e delle municipalità - i luoghi di confine per individuare un posto particolarmente sentito della città dove andare a realizzare una installazione luminosa permanente. Per partecipare al sondaggio vai su www.nonriservato.net e segui il link per segnalare il tuo luogo da illuminare. Un progetto Non Riservato Ideato e sviluppato da Asterisma, Astronove, Ex-voto Radical Public Culture partner Politecnico di Milano, Università Bicocca sponsorizzazione tecnica di iGuzzini contributo di Fondazione Cariplo partnership istituzionale Comune di Milano Ufficio Stampa Non Riservato: Isabella Mara | T. +39 3492543353 | E. redazione@nonriservato.net