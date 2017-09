"Borderlight": il 23 settembre a Dergano un'installazione luminosa

Sabato 23 settembre l'installazione luminosa Luci di Passaggio accenderà il passaggio pedonale tra via Butti e via Guerzoni, municipio 9, nell'ambito di Borderlight, il progetto partecipativo per illuminare le periferie cittadine.

La manifestazione, realizzata dagli artisti del Collettivo Borderlight in collaborazione con l’assessorato alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open Data, ha l'obiettivo di coinvolgere la cittadinanza nella trasformazione di alcune aree di Milano in luoghi di socializzazione e cultura.

Per l'occasione verrà inaugurata anche una piccola mostra fotografica e saranno raccolte le segnalazioni per mappare i futuri interventi di Borderlight. Il prossimo appuntamento della manifestazione sarà martedì 3 ottobre.