L’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” si apre al crowdfunding: nasce la partnership con Assiteca Crowd

“I Borghi più belli d’Italia” attiveranno nei prossimi mesi iniziative di raccolta attraverso lo strumento del crowdfunding grazie alla partnership con Assiteca Crowd, piattaforma italiana autorizzata dalla Consob per l’attività di equity crowdfunding, che si accinge a lanciare una seconda piattaforma donor (www.assitecacrowdonor.com), online dal 26 gennaio. L’accordo, stipulato anche con la società “Borghi Servizi e Ambiente” e finalizzato a valorizzare il grande patrimonio storico, artistico e culturale dei piccoli centri italiani attraverso un innovativo strumento di finanziamento, sarà presentato mercoledì 25 gennaio alle ore 11,30 presso la sede di Assiteca Crowd in via Luigi Majno,18.

All’incontro, oltre all’amministratore delegato di Assiteca Crowd Tommaso D’Onofrio e al presidente dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” Fiorello Primi, prenderanno parte i sindaci dei primi borghi individuati per la raccolta di fondi con il crowdfunding. I progetti presentati dai comuni sono stati selezionati sulla base di una serie di parametri di impatto sociale e di comunicazione nazionale e internazionale associabili all’iniziativa di crowdfunding. I nomi dei borghi saranno svelati nel corso della conferenza stampa. “Si tratta di un progetto straordinario per la valorizzazione dei borghi italiani - spiega Tommaso D’Onofrio, Amministratore Delegato di Assiteca Crowd - il meccanismo del civic crowdfunding si avvia anche in Italia, come già avvenuto in altri Paesi a diventare strumento di crescita delle comunità e valorizzazione del territorio.”

“È un’ulteriore occasione che viene offerta ad alcuni dei Borghi certificati come Più Belli d’Italia per migliorare la già eccellente qualità architettonica, paesaggistica e storico-culturale. L’obbiettivo della nostra associazione è proprio quello di favorire, con interventi mirati, il miglioramento della qualità della vita dei residenti e dell’offerta turistica. Il civic crowdfunding è uno straordinario strumento per il raggiungimento di questi obiettivi” aggiunge Fiorello Primi, presidente dell’Associazione I Borghi Più belli d’Italia.