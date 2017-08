"Boschi francesi": il 9 settembre al Teatro Dal Verme musiche di Debussy e Ravel

Sabato 9 settembre, in occasione di MiTo SettembreMusica 2017, al Teatro dal Verme si terrà Boschi francesi, lo spettacolo dell'Orchestra I Pomeriggi Musicali, con Alessandro Cadario, direttore, e Gautier Capuçon, violoncello (in foto).

Musiche calde e dolci, raffinate e giocose, come foglie di una foresta incantata. In scaletta: Claude Debussy, Prélude à l’aprés-midi d’un faune; Camille Saint-Saëns, Concerto per violoncello e orchestra n. 1 in la minore op. 33; Gabriel Fauré, Élégie per violoncello e orchestra op. 24; Nicolas Bacri, Largo meditativo; Maurice Ravel, Ma mère l’oye. Lo spettacolo sarà preceduto da una breve introduzione di Gaia Varon.