Il 10 giugno "Botellon" in piazza Leonardo Da Vinci: studenti in festa tra alcol e musica

Torna l’appuntamento con la festa studentesca più famosa di Milano. Sabato 10 giugno, infatti, sarà il grande giorno del “Botellon”, l’evento che ogni anno - nonostante le polemiche e la rabbia dei residenti - raduna in strada centinaia di giovani - quasi tutti studenti universitari - pronti a festeggiare tra musica e alcol.

Cornice dell’appuntamento del 2017 - ribattezzato “Que viva el Botellon” - sarà come sempre piazza Leonardo da Vinci, a due passi dal Politecnico.

“È passata una stagione dall'ultimo botellon. In questo lasso di tempo sono successe molte cose a ciascuno di noi: delusioni, successi, novità, lauree, bocciature. Tutte ragioni diverse - spiegano gli organizzatori lanciando l’evento - per essere insieme in piazza Leonardo Da Vici a festeggiare con birra, vino e musica”.

Non solo festa, però. Perché il Botellon 2017 sarà anche un’occasione - spiegano i giovani - per “dire no tutti insieme al progetto di trasferimento di Città Studi nell'ex area Expo. Un progetto inutile - sottolineano - che oltre ad impoverire il nostro quartiere complicherà la vita a studenti e lavoratori dell’università Statale. Noi che a Città Studi e Lambrate viviamo e operiamo ogni giorno dimostreremo che i quartieri sono di chi li vive tutti i giorni lavorando, studiando e anche festeggiando in Piazza Leo”.

“Ci troveremo lì - l’annuncio - già dalle 19 con musica, alcool e voglia di stare insieme a goderci il nostro quartiere”.

Come sempre, chi andrà in piazza dovrà portare con sé le bottiglie di alcol - "El Botellon" appunto, in spagnolo - per fare festa fino all'una di notte.