“Boun syunju” - Shogoro dialoga con Stefano Giglio il 2 maggio 2017

Come riporta lo stesso artista Stefano Giglio l'Evento è semplicemente un incontro riassunto da un titolo 暮蕓春樹 Boun Syunju. Con un significato interiore profondo che viene da un tempo lontano 暮蕓 Boun = le nuvole seriali che corrono; 春 haruki = la primavera; 樹 ju = alberi che fioriscono; In questi kangi si puó leggere il dialogo tra il maestro Shogoro e l'artista e amico Stefano Giglio, un dialogo creativo e filosofico che spazia tra Venezia, Firenze ed Osaka. Quando vedo il tramonto la nuvola rosa passare. Quando vedo gli alberi che germogliano in primavera. Penso a te che stai sotto lo stesso cielo. Penso che Tu stia bene sentendo la stessa aria della nuova stagione. 杜甫( Toho) L'artista crea le sue opere usando una tecnica tutta italiana il Bucchero con una filosofia tutta giapponese. "È sempre tutto nero, ma quel nero che ha sempre mille sfumature. Mentre lavoro l'argilla immagino già i riflessi, penso, memorizzo il tipo di legno da utilizzare, la sua forma, la quantità di foglie per creare la giusta umidità, fino alla posizione dell'opera all'interno del forno. Pian piano con il tempo, con il dialogo, sono riuscito a creare un contatto così profondo con madre natura da sentire tutta la sua delicatezza". Stefano Giglio Member of CollettivoC13-Venice Exhibitions AD EST DI NESSUN OVEST - Padova Centro Culturale Altinate San Gaetano ON THE WAY - Bali Ubud - Secret Garden PRESENTATION COLLETTIVO C13 - Venezia - Campiello Barbaro URBAN MAZES - LABIRINTI URBANI - Venezia - Campo San Vio - a bordo di un vaporetto VE.NICE Xmas Stuff 2014 - Venezia - San Giacomo da l'Orio - Calle De Mezo Wanderlust 風来坊 - Venezia - Spazio Bocciofila Wanderlust 風来坊 - Osaka - Nakanoshima Festival Tower 命 Mei - Osaka JP Spazio Gorogama De: Rerum Mirabilia 母なる自然 - Milano - Fondazione Matalon VE.NICE 2015 - Venezia - San Giacomo da l'Orio - Calle De Mezo WUNDERKAMMER - Venezia - Spazio espositivo il FORTino 神々のエピログ Epilogo/Prologo - Bologna - Museo e Biblioteca Internazionale della Musica PANTA REI 万物流転 - Kyoto - Task Museum バタフライ エフェクト - Osaka - JP SUNSO-AN GALLERY FRONDE - Venezia Scoleta dei Calegheri Ragnarok ラグナロク - Venezia Spazio espositivo "Il FORTino" TELLURIC 地球型惑星 - Osaka スパツイオ アルテ IIC Osaka BOUN SYUNJU Tutto è iniziato da un incontro casuale con alcuni artisti giapponesi seguiti dal maestro Shogoro, da allora il percorso filosofico non si e' più arrestato, una continua ricerca dei punti in comune tra la cultura occidentale e quella orientale. In tutto questo tempo si è instaurato un legame profondo non solo creativo o di amicizia, ma un legame dei luoghi, quel contatto dimenticato tra uomo, natura, arte, stagioni, quella libertà che gli artisti riescono a trovare al Bosco di Mitsue dietro la casa del poeta Toshihiko in Giappone e quello di Venezia al FORTino. In tutto questo tempo l'arte è diventata un momento d'incontro e di condivisione, in un' ottica in cui l'esporre non è un vanto fine a se stesso ma un motivo per avvicinare e creare rapporti umani. Durante l'incontro verranno esposte alcune opere create per le mostre: "Ad Est di Nessun Ovest" - "Wanderlust 風来坊" - "De:Rerum Mirabilia 母なる自然" - "TELLURIC 地球型惑星". L'Evento è Patrocinato da: Consolato Generale del Giappone a Milano Organizzato da: - Collettivo C13 - Associazione Culturale Giappone in Italia Libreria Bocca Sponsor Tecnico: - MH WAY Rosetta Savelli

Gallery