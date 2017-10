Bowilng your emotions! 15 ottobre bowling playup ore 16

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il progetto “Libellule nel cuore” (libellulenelcuore.com), della Fondazione Onlus Maurizio Fragiacomo, ha l’obiettivo di supportare i bambini, gli adolescenti e le loro famiglie, che hanno vissuto la perdita di una persona cara, a emergere dal dolore e di stimolarli a ricominciare a vivere serenamente. Il metodo di “Libellule nel cuore” è guidarli a esprimere il loro sentimenti attraverso modi alternativi al solo parlare: organizziamo a questo scopo incontri di gruppo per adulti e attività ludico-espressive e creative che possono coinvolgere nel percorso anche i genitori che hanno sofferto la perdita. L’obiettivo è offrire un momento di felicità e favorire la socializzazione tra famiglie che condividono la stessa esperienza. Questi eventi permettono a bambini e adolescenti di entrare in contatto con le proprie risorse e di sentirsi liberi di esprimere la gioia, anche in una fase difficile. Il supporto è fornito gratuitamente da un team di professionisti specializzati nell’ambito dell’elaborazione del lutto, della relazione di aiuto e dell’educazione, assieme a un’équipe di volontari formati in questo campo. Il prossimo evento “Bowling your Emotions!” si terrà domenica 15 ottobre, alle ore 16,00, presso PlayUp - Via Cavezzali, 9/11- Milano. L’incontro, condotto dal Joy Trainer® Angelo Cattaneo, è un’attività ludico-espressiva che intorno alla partita di bowling creerà una si-tuazione di interazione in un’atmosfera giocosa, di condivisione e di allegria: quella che i bambini in lutto più rimpiangono. L’evento è totalmente gratuito e verranno offerti ai piccovili ospiti e al loro accompagnatore la partita di bowling, il noleggio delle scarpe e una merenda. È necessaria la prenotazione scrivendo una mail a in-fo@libellulenelcuore.it o chiamando il numero 348 8147479 entro il 12 ottobre p.v. Disponibilità posti limitati. www.libellulenelcuore.com