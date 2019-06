I Bowland in concerto a Villa Arconati martedì 9 luglio

Martedì 9 luglio, all'interno del festival estivo di Villa Arconati a Castellazzo di Bollate, si terrà un concerto dei Bowland.

Il gruppo

I BowLand nascono come un progetto musicale nel 2015 a Firenze da tre amici di liceo, Lei Low, Pejman e Saeed, conosciutisi a Teheran e successivamente, in momenti diversi, trasferitisi a Firenze per studiare. La loro musica è un'ispirazione costante di suoni ricercati, atmosfere fluttuanti e una base strumentale ricca di groove.

Il primo album del gruppo, Floating Trip, è uscito nel 2017. Nel 2018, invece, i tre artisti hanno calcato il palco di X Factor Italia, arrivando in finale. A dicembre hanno pubblicato l’ep Bubble Of Dreams, con il nuovo singolo Don’t Stop Me.

Biglietti

I biglietti per il concerto dei Bowland sono disponibili on-line.