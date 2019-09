Boxe factory #25

Dopo una lunga pausa estiva, Domenica 22 Settembre a partire dalle 18:00 torna una nuova edizione della manifestazione sportiva BOXE FACTORY.

Giunta alla sua venticinquesima edizione, è ormai da considerarsi un appuntamento fisso della scena pugilistica milanese.



Nel corso della serata si alterneranno sul ring venti atleti, in dieci incontri di boxe olimpica dalla classe Youth alla Prima Serie Elite.



Organizzatrice della manifestazione è Boxe Island, iperattiva società pugilistica lombarda capitanata dal tecnico e fondatore Cristian Bruno e dal Maestro Benemerito Stefano Sirtori.



Teatro dell'evento la sala MGM, in Via Marco D'Agrate 23, un impressionante open space di circa 2000 mq ricavato dall'ex Bowling Corvetto, operativo durante la settimana come palestra di sport da ring, ma interamente dedicato ad ospitare incontri di boxe, muay thai e molto altro nei weekend.