Zucco vs. Gurau: match di boxe all'Allianz Cloud di Milano

Incontro di boxe tra il moldavo Vadim Gurao, allenato da Francis Rizzo e Alessandro Meda di Francisboxingteam di Rho, e Ivan Zucco, supermedio mancino di Verbania. L'appuntamento è per il 25 ottobre all'Allianz Cloud (ex Palalido) di piazzale Stuparich a partire dalle 17.30.

Sarà un banco di prova importantissimo per Guraro, che lo scorso marzo ha battuto il campione europeo Alessandro Goddi e viene da un tiratissimo martch in Germania, in cui è stato battuto soltanto ai punti dopo dieci riprese.